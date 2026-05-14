Jetzt für den Bundes-Tierschutzpreis bewerben!

Nach einer mehrjährigen Pause werden im September wieder herausragende Leistungen, innovative Projekte und nachhaltiges Engagement im Tierschutz ausgezeichnet. Bis Ende Mai können auch „Krone“ Leser Ihr Projekt einreichen und zeigen, wie Ihr Einsatz das Leben von Tieren verbessert.
Heuer werden die Preise in insgesamt vier Kategorien vergeben, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind. Zwei Preise richten sich an Einzelpersonen, Vereine oder Initiativen, die mit ihren Projekten oder durch langjähriges Engagement Maßstäbe im Tierschutz setzen. Zwei weitere Preise werden erstmals speziell an Kinder und Jugendliche vergeben. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine unabhängige Fachjury, der auch „Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner angehört.
Entscheidend ist dabei nicht nur die gute Idee, sondern was tatsächlich dahintersteckt: Bewertet werden Projekte nach ihrem besonderen Engagement, nach konkreten Leistungen und nachweisbaren Ergebnissen. Ebenso wichtig sind Originalität und Innovationskraft – also neue Wege, die wirklich etwas verändern.
Innovation und Qualität
Die Jury achtet außerdem auf Nachhaltigkeit, eine hohe fachliche Qualität sowie darauf, ob ein Projekt Vorbildwirkung hat und auch in Zukunft Bestand haben kann. Besonders ins Gewicht fällt, wenn Maßnahmen deutlich über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen. Bei Projekten aus der Landwirtschaft wird zusätzlich darauf geschaut, ob es sich um ganzheitliche Lösungen für den gesamten Betrieb handelt – also um Konzepte, die Tierwohl umfassend mitdenken.
Aufruf an Schulklassen
Erstmals können sich auch die Jüngsten einbringen und zeigen, dass Tierschutz auch bei Kindern großgeschrieben wird. Unterstützt wird das tatkräftig von der Initiative „Tierschutz macht Schule“, die österreichweit Schulkinder zum Mitmachen aufruft. Ganze Schulklassen können ihre Ideen einreichen, egal ob es sich um kreative Arbeiten oder konkrete Projekte handelt. Am Ende steht nicht nur eine Auszeichnung, sondern ein gemeinsamer Ausflug zu einem Tierstandort – eine Erfahrung, die oft mehr bewegt als jeder Geldpreis!
„Der Schutz von Tieren ist eine zentrale gesellschaftliche Verantwortung. Mit dem Bundestierschutzpreis holen wir engagierte Menschen und Projekte vor den Vorhang, die tagtäglich einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz leisten“, betont Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).
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