Jetzt für den Bundes-Tierschutzpreis bewerben!

Aufruf an Schulklassen

Erstmals können sich auch die Jüngsten einbringen und zeigen, dass Tierschutz auch bei Kindern großgeschrieben wird. Unterstützt wird das tatkräftig von der Initiative „Tierschutz macht Schule“, die österreichweit Schulkinder zum Mitmachen aufruft. Ganze Schulklassen können ihre Ideen einreichen, egal ob es sich um kreative Arbeiten oder konkrete Projekte handelt. Am Ende steht nicht nur eine Auszeichnung, sondern ein gemeinsamer Ausflug zu einem Tierstandort – eine Erfahrung, die oft mehr bewegt als jeder Geldpreis!