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Wer hat gute Projekte?

Jetzt für den Bundes-Tierschutzpreis bewerben!

Tierecke
14.05.2026 05:45
Der Bundestierschutzpreis würdigt das Engagement von Menschen, die sich mit Tatkraft, Ideen und ...
Der Bundestierschutzpreis würdigt das Engagement von Menschen, die sich mit Tatkraft, Ideen und Projekten für Tiere einsetzen.(Bild: ananaline - stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Katharina Lattermann
Porträt von Tierecke
Von Katharina Lattermann und Tierecke

Nach einer mehrjährigen Pause werden im September wieder herausragende Leistungen, innovative Projekte und nachhaltiges Engagement im Tierschutz ausgezeichnet. Bis Ende Mai können auch „Krone“ Leser Ihr Projekt einreichen und zeigen, wie Ihr Einsatz das Leben von Tieren verbessert. 

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Heuer werden die Preise in insgesamt vier Kategorien vergeben, die mit jeweils 5.000 Euro dotiert sind. Zwei Preise richten sich an Einzelpersonen, Vereine oder Initiativen, die mit ihren Projekten oder durch langjähriges Engagement Maßstäbe im Tierschutz setzen. Zwei weitere Preise werden erstmals speziell an Kinder und Jugendliche vergeben. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine unabhängige Fachjury, der auch „Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner angehört. 

Entscheidend ist dabei nicht nur die gute Idee, sondern was tatsächlich dahintersteckt: Bewertet werden Projekte nach ihrem besonderen Engagement, nach konkreten Leistungen und nachweisbaren Ergebnissen. Ebenso wichtig sind Originalität und Innovationskraft – also neue Wege, die wirklich etwas verändern.

Der Verein „Tierschutz macht Schule“ ruft alle Kinder und Lehrkräfte auf, ebenfalls aktiv zu ...
Der Verein „Tierschutz macht Schule“ ruft alle Kinder und Lehrkräfte auf, ebenfalls aktiv zu werden und Projekte einzureichen.(Bild: D.Zupanc/Tierschutz macht Schule)

Innovation und Qualität
Die Jury achtet außerdem auf Nachhaltigkeit, eine hohe fachliche Qualität sowie darauf, ob ein Projekt Vorbildwirkung hat und auch in Zukunft Bestand haben kann. Besonders ins Gewicht fällt, wenn Maßnahmen deutlich über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen. Bei Projekten aus der Landwirtschaft wird zusätzlich darauf geschaut, ob es sich um ganzheitliche Lösungen für den gesamten Betrieb handelt – also um Konzepte, die Tierwohl umfassend mitdenken.

Alles auf einen Blick: 

  • Einreichen per Mail bis: 22. Mai 2026 
  • Festliche Verleihung: im September 2026
    • Preisgeld: 5.000 Euro pro Preis

Aufruf an Schulklassen
Erstmals können sich auch die Jüngsten einbringen und zeigen, dass Tierschutz auch bei Kindern großgeschrieben wird. Unterstützt wird das tatkräftig von der Initiative „Tierschutz macht Schule“, die österreichweit Schulkinder zum Mitmachen aufruft. Ganze Schulklassen können ihre Ideen einreichen, egal ob es sich um kreative Arbeiten oder konkrete Projekte handelt. Am Ende steht nicht nur eine Auszeichnung, sondern ein gemeinsamer Ausflug zu einem Tierstandort – eine Erfahrung, die oft mehr bewegt als jeder Geldpreis! 

„Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner (li.) ist Jury Mitglied und wird bei der ...
„Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner (li.) ist Jury Mitglied und wird bei der festlichen Verleihung durchs Programm führen. Für Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Köngisberger-Ludwig ist es der erste Bundestierschutzpreis unter ihrer Schirmherrschaft.(Bild: Regina Aigner/BKA)

„Der Schutz von Tieren ist eine zentrale gesellschaftliche Verantwortung. Mit dem Bundestierschutzpreis holen wir engagierte Menschen und Projekte vor den Vorhang, die tagtäglich einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz leisten“, betont Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ).

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