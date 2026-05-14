Verkehr in Graz bringt „Krone“-Leser zum Rasen

Am 28. Juni wählt Graz einen neuen Gemeinderat. Im Vorfeld der Wahl möchte die „Steirerkrone“ wissen, wo der Schuh drückt und welche Veränderungen es in der Landeshauptstadt benötigt. Zahlreiche Reaktionen erreichten bereits unsere Redaktion. Der Verkehr scheint bisher den meisten Unmut auszulösen ...
Die Reaktionen auf unsere aktuelle Leserbefragung „Die Stimme von Graz“ ließen nicht lange auf sich warten. Unzählige E-Mails und sogar Briefe erreichten die Redaktion der „Steirerkrone“ seit dem Beginn der Aktion. Auffallend: Aus den Einsendungen und Zuschriften ergibt sich ein lauter Tenor – Unzufriedenheit mit der Verkehrssituation der Landeshauptstadt.
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