Verkehr in Graz bringt „Krone“-Leser zum Rasen

Am 28. Juni wählt Graz einen neuen Gemeinderat. Im Vorfeld der Wahl möchte die „Steirerkrone“ wissen, wo der Schuh drückt und welche Veränderungen es in der Landeshauptstadt benötigt. Zahlreiche Reaktionen erreichten bereits unsere Redaktion. Der Verkehr scheint bisher den meisten Unmut auszulösen ...