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Tod im Whirlpool

Diese Strafe bekam Matthew Perrys Drogenlieferant

Society International
13.05.2026 23:07
Berichten zufolge hatte sich Perry wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie ...
Berichten zufolge hatte sich Perry wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel auf dem Schwarzmarkt besorgt haben.(Bild: AP/Rich Fury)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Zusammenhang mit dem Tod von „Friends“-Star Matthew Perry ist ein 56-jähriger Mann nun zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

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Der Mann hatte sich schuldig bekannt, Perry im Oktober 2023 in den Wochen vor seinem Tod mehr als 50 Dosen Ketamin besorgt zu haben. Er war der Mittelsmann für eine als „Ketamin-Königin“ bekannte Dealerin, in deren Haus große Mengen verschiedener Drogen, darunter auch Methamphetamin und Ecstasy, gefunden wurden. Insgesamt wurden fünf Personen, darunter Ärzte, Dealer und ein Assistent des Schauspielers festgenommen.

Über das Strafmaß berichteten die „New York Times“ und andere US-Medien unter Berufung auf eine Gerichtsentscheidung in Los Angeles. Die Staatsanwaltschaft hatte zweieinhalb Jahre Haft gefordert, die Anwälte des Mannes hofften auf eine mildere Strafe von drei Monaten Gefängnis und neun Monate in einer Suchthilfeeinrichtung.

Einer der Ärzte erhielt im vorigen Dezember zweieinhalb Jahre Haft, sein Kollege wurde zu acht Monaten Hausarrest verurteilt. Die bisher längste Strafe von 15 Jahren Gefängnis wurde im April gegen die „Ketamin-Königin“ verhängt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lieferte sie unter anderem die Dosis, die zum Tod des Schauspielers führte. Das Strafmaß für Perrys damaligen Assistenten soll Ende Mai verkündet werden.

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Tod im Whirlpool
Perry war am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Zuvor hatte der Schauspieler öffentlich über seinen Kampf gegen Suchterkrankungen gesprochen.

Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge.

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