Die Show der Pleite-Regenten

Wenn Donald Trump und Xi Jinping aufeinandertreffen, so wie es diese Woche geplant ist, dann ist die Inszenierung klar: Es soll die Show der zwei wichtigsten Männer auf dem Planeten sein. Jedes Detail wird beobachtet, die beiden platzen förmlich vor Bedeutsamkeit.
Das soll das Gefühl vermitteln: Da treffen zwei mächtige und zugleich reiche Staaten aufeinander, nur sie können einander ebenbürtig sein. Die USA als Beispiel einer Nation, die dank des Kapitalismus zu Reichtum gekommen ist und China als Beispiel einer Variante des Kommunismus, die auch möglichst viel ans Geld denkt.
Trump der private Milliardär und Xi Jinping der Milliarden-Verwalter.
Und was sind sie wirklich? Es ist eigentlich ein Treffen von zwei Pleitiers. Die USA waren noch nie so hoch verschuldet wie derzeit, der Finanzminister muss 2027 ein Drittel der Staatsanleihen umschulden. Galten früher US-Anleihen als das beste vom besten, so fragen sich immer mehr Experten, ob die USA ihre rasant steigenden Schulden noch bedienen können.
Xi Jinping hat ähnliche Sorgen: Die Verschuldung Chinas hat sich seit 2020 verdoppelt, dabei ist dieses Bild trügerisch. Die riesigen Schulden der Gebietskörperschaften werden da gar nicht mitgezählt. Um die Milliardenbevölkerung ruhig zu halten, werden enorme Subventionen verteilt.
Frage: Würden Sie von diesen zwei Herren einen Gebrauchtwagen kaufen?
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