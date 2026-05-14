Die Show der Pleite-Regenten

Xi Jinping hat ähnliche Sorgen: Die Verschuldung Chinas hat sich seit 2020 verdoppelt, dabei ist dieses Bild trügerisch. Die riesigen Schulden der Gebietskörperschaften werden da gar nicht mitgezählt. Um die Milliardenbevölkerung ruhig zu halten, werden enorme Subventionen verteilt.

Frage: Würden Sie von diesen zwei Herren einen Gebrauchtwagen kaufen?