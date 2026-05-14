Song Contest bis WM: Ein Fenstertag zum Genießen

So wickelt der rundum so heftig gebeutelte ORF, bei dem beinahe täglich neue Baustellen auftauchen, in Wien ein Jahrzehnt-Highlight ab: Die Durchführung des hier gastierenden Song Contests ist, salopp gesagt, eine „ganz große Kiste“. Und man darf davon ausgehen, dass die ORF-Mannschaft, sieht man von diskutierbaren Entscheidungen bei Moderation und Zwischenprogramm etwa im ersten Halbfinale ab, diese Kiste ordentlich schultert.