Im Prozess: Pfarrer segnet Kirchen-Brandstifter

Gerichtsgutachter Peter Hofmann erklärt, dass Kirchen in der Obdachlosenszene beliebte Aufenthaltsorte sind. „Dort sind oft hilfsbereite Menschen oder ein Pfarrer, der einem ein paar Euro gibt.“ Doch sei die Verantwortung des Mannes, dass diesem einfach nur kalt gewesen sei, nicht nachvollziehbar: „Man kann sich am Feuer wärmen, aber nicht so, dass eine Kirche abbrennt. Da muss mehr dahinterstecken“, sieht er bei dem Mann, der seit seinem 15. Lebensjahr dauerstraffällig ist, eine gefährliche Kombination aus Alkoholsucht, Aggressivität und Depressionen, mit „extrem schlechter Prognose“. Insgesamt 15 Lebensjahre saß der 52-Jährige bereits hinter Gittern.