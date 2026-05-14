Die große Transferbilanz des FC Red Bull Salzburg

GUT

Die Höchstnote ist nur ganz wenigen Spielern vorbehalten. Einige mehr bekommen im großen „Krone“-Check immerhin ein „Gut“. Dazu gehört Sota Kitano, der eine starke Entwicklung hingelegt hat und zum Leistungsträger avanciert ist. Auch Edmund Baidoo fällt in diese Kategorie. Der 20-Jährige hat bereits 67 Pflichtspiele für die Bullen am Buckel und war im Herbst einer der Stärksten. Zuletzt erlebte er allerdings ein kleines Formtief und kam unter Daniel Beichler kaum noch zum Zug. Auch Mads Bidstrup kriegt einen „2er“. Der Däne glänzte in seiner Debütsaison 2023/24. Dabei profitierte er davon, dass die Bullen in der Champions League spielten und dort gegen spielerisch starke Mannschaften auftraten. Das kommt Bidstrups Stärken klar entgegen. In der zu Ende gehenden Spielzeit war der Einfluss des Kapitäns deutlich geringer, weil er sich gegen tief stehende Teams, in denen Salzburg das Spiel machen muss, generell schwer tut. Ebenfalls in dieser Kategorie: Yorbe Vertessen und Joane Gadou.