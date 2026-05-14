Wo „Überraschungseier“ plötzlich viereckig sind

Inhalt mehr wert als Kaufpreis

Das hat jetzt ein Ende. „Wir gehen neue Wege einer nachhaltigen und effizienten Verwertung“, sagt Bürgerservice-Chef Martin Koutny. Ab Montag, 18. Mai 2026, kann man im Fundbüro im St. Pöltner Rathaus sogenannte Surprise Fundboxen erwerben. Die Boxen gibt es in drei Größen, sie kosten zwischen 20 und 100 Euro. Dafür gibt es eine versiegelte Box, der Inhalt ist geheim. „Aber der geschätzte Wert der enthaltenen Gegenstände beträgt zumindest das Doppelte des bezahlten Preises“, so Koutny.