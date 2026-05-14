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Surprise, surprise!

Wo „Überraschungseier“ plötzlich viereckig sind

Niederösterreich
14.05.2026 06:00
Fatijon Marly und Pia Spreitzhofer vom St. Pöltner Fundamt mit der ersten Surprise-Fundbox.
Fatijon Marly und Pia Spreitzhofer vom St. Pöltner Fundamt mit der ersten Surprise-Fundbox.(Bild: Christian Krückel)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Nicht abgeholte Fundsachen erhalten in St. Pölten jetzt eine zweite Chance – und ein bisserl Nervenkitzel ist inkludiert. Denn die ursprünglich verlorenen Gegenstände landen ab sofort in Surprise Fundboxen und können gekauft werden. Allerdings: Was man erworben hat, erfährt man erst beim Öffnen der Schachtel.

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In St. Pölten gibt es zum Glück viele ehrliche Menschen. Im Vorjahr wurden mehr als 4400 Gegenstände beim Fundamt abgegeben. 45 Prozent davon fanden so den Weg zurück zu den ursprünglichen Besitzern. Auf dem Rest, so er nicht von den Findern abgeholt wurde, blieb die Stadt sitzen – was Lagerplatz erforderte und Kosten verursachte.

Zitat Icon

Wir gehen neue Wege einer nachhaltigen und effizienten Verwertung.

Bürgerservice-Chef Martin Koutny

Inhalt mehr wert als Kaufpreis
Das hat jetzt ein Ende. „Wir gehen neue Wege einer nachhaltigen und effizienten Verwertung“, sagt Bürgerservice-Chef Martin Koutny. Ab Montag, 18. Mai 2026, kann man im Fundbüro im St. Pöltner Rathaus sogenannte Surprise Fundboxen erwerben. Die Boxen gibt es in drei Größen, sie kosten zwischen 20 und 100 Euro. Dafür gibt es eine versiegelte Box, der Inhalt ist geheim. „Aber der geschätzte Wert der enthaltenen Gegenstände beträgt zumindest das Doppelte des bezahlten Preises“, so Koutny.

Vier Boxen pro Quartal und Käufer
Der Inhalt der „viereckigen Überraschungseier“ reicht von Kleidung über Modeschmuck bis zu Instrumenten und Alltagsgegenständen. Wer Glück hat, findet in der Box ein Golden Ticket – mit dem gibt’s dann Größeres wie Fahrräder und Scooter. Pro Quartal darf man vier Boxen erwerben, Käufer müssen sich ausweisen. Der Verkauf erfolgt montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr im Fundamt.

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