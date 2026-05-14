Trumps Rufmord an den Kurden

Die Kurden – das größte Volk ohne Staat – waren immer wieder im Stich gelassen, ja betrogen worden. Deshalb hatten sie eine gute Nase, sich nicht in Trumps Iran-Abenteuer einspannen zu lassen: Kaum hatte der Krieg begonnen, stoppte Trump in einer der vielen Kehrtwenden den Plan mit den Kurden – nach Warnungen seiner Spezis, es sei nicht gut, den Kurden zu viele Waffen in die Hand zu geben.