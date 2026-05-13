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Mit Schmerzen raus

ÖFB-Kicker Baidoo kurz vor WM erneut verletzt

Fußball International
13.05.2026 23:16
Samson Baidoo
Samson Baidoo(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Kicker Samson Baidoo hat sich knapp ein Monat vor WM-Start erneut verletzt. Der Lens-Verteidiger musste im Titelduell mit Paris Saint-Germain (0:2) mit Schmerzen im Oberschenkel vorzeitig vom Platz. 

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Der 22-jährige Innenverteidiger hatte sichtlich sehr verärgert und mit Schmerzen im Bereich des linken hinteren Oberschenkels in der 59. Minute den Platz verlassen müssen.

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Seine Verletzungsgeschichte in dieser Saison geht damit weiter. Wegen einer Oberschenkelblessur hatte der Ex-Salzburger schon zwischen Ende Jänner und Mitte April fast durchgehend pausieren müssen.

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