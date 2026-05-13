ÖFB-Kicker Baidoo kurz vor WM erneut verletzt

ÖFB-Kicker Samson Baidoo hat sich knapp ein Monat vor WM-Start erneut verletzt. Der Lens-Verteidiger musste im Titelduell mit Paris Saint-Germain (0:2) mit Schmerzen im Oberschenkel vorzeitig vom Platz.
Der 22-jährige Innenverteidiger hatte sichtlich sehr verärgert und mit Schmerzen im Bereich des linken hinteren Oberschenkels in der 59. Minute den Platz verlassen müssen.
Seine Verletzungsgeschichte in dieser Saison geht damit weiter. Wegen einer Oberschenkelblessur hatte der Ex-Salzburger schon zwischen Ende Jänner und Mitte April fast durchgehend pausieren müssen.
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