Tor im Finale! Arnautovic holt nächsten Titel

Riesengroßer Jubel bei Marko Arnautovic: Der ÖFB-Star fixierte am Mittwochabend mit Roter Stern Belgrad das Double in Serbien!
Was für ein Krimi! Im Endspiel gegen FK Vojvodina lag Roter Stern Belgrad bereits mit 0:2 zurück. Doch dank eines Tors von Marko Arnautovic und eines Last-Minute-Treffers in der sechsten Minute der Nachspielzeit kam der serbische Topklub noch einmal zurück.
Sieg nach Elfmeterschießen
Im packenden Elfmeterschießen hatten dann Arnautovic und Co. das bessere Ende für sich.
Nach dem Gewinn der Meisterschaft holte Roter Stern nun auch den Pokalsieg. Bleibt zu hoffen, dass „Arnie“ auch bei der Weltmeisterschaft in einem Monat viel Grund zum Jubeln hat …
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