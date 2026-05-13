Israels Regierung will sich vorzeitig auflösen

Die Wahl für ein neues Parlament würde an einem vom Knesset-Ausschuss festgelegten Termin stattfinden, der „frühestens 90 Tage nach Verabschiedung dieses Gesetzes liegen darf“, hieß es demnach weiter. Eine Neuwahl wäre somit frühestens im August möglich. Der Gesetzesentwurf wurde von der Likud-Partei veröffentlicht und von den Vorsitzenden der sechs Fraktionen unterzeichnet, die gemeinsam die Mehrheit im Parlament bilden. Die Likud-Partei ist jene von Regierungschef Benjamin Netanyahu.