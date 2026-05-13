„Ich bin diese Frau!“ Retourkutsche für Real-Boss

„Ja, verehrter Präsident, all das bin ich. Eine Frau – und was soll es schon ausmachen, was ich über Fußball weiß“, setzt Fuentealamo schließlich zu einem finalen Seitenhieb an. Denn, so die Journalistin, es gehe nicht um Taktik und Tabellen, sondern darum, welchen Schaden das, was im Bernabéu passiert, außerhalb anrichte. „Denn das hat nichts mit Fußball zu tun. Und jetzt bin ich diejenige, die zweifelt, ob Sie das wissen – oder nicht!“ – dieser Seitenhieb sitzt.