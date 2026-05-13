„Ich bin diese Frau!“ Retourkutsche für Real-Boss

Heftiger Gegenwind für Real-Madrid-Präsident Florentino Perez nach seinem verbalen Rundumschlag am Dienstagabend. Nachdem er eine Journalistin heftig attackiert und ihre Kompetenz infrage gestellt hatte, gibt es nun die Retourkutsche.
Im Zuge seines über eine Stunde andauernden Rundumschlages ließ sich Perez auch zu heftiger Kritik gegen Medienvertreter hinreisen. Besonders im Fokus stand dabei „ABC“, mit dessen Reporter Ruben Canizares sich der Real-Boss einen Schlagabtausch lieferte.
Dabei redete sich Perez in Rage und kommentierte schließlich: „Ihr legt euch jeden Tag mit Madrid an. Schau dir mal an, welche zwei Artikel sie heute schreiben. Einer davon stammt von einer Frau, von der ich nicht weiß, ob sie überhaupt etwas von Fußball versteht.“
„Urteilen Sie selbst“
Besagte „Frau“ meldete sich nach der Pressekonferenz auf Social Media zu Wort. Dabei hatte „ABC“-Journalistin Maria Jose Fuentealamo auch einen passenden Konter parat. „Ich bin diese Frau, von der Florentino spricht. Das ist meine Kolumne. Urteilen Sie selbst“, schreibt sie auf X, ergänzt mit einem Link zu einem ihrer Texte.
Auf die Kritik des Real-Präsidenten sei sie erst durch die zahlreichen Nachrichten aufmerksam geworden, die sie erreicht hätten, berichtet die Journalistin. In ihrer Laufbahn habe sie viele Ressorts betreut, Sportjournalistin sei sie keine, weshalb sie erstaunt sei, dass Perez genau einen ihrer Texte hervorgehoben habe.
„Ja, verehrter Präsident, all das bin ich. Eine Frau – und was soll es schon ausmachen, was ich über Fußball weiß“, setzt Fuentealamo schließlich zu einem finalen Seitenhieb an. Denn, so die Journalistin, es gehe nicht um Taktik und Tabellen, sondern darum, welchen Schaden das, was im Bernabéu passiert, außerhalb anrichte. „Denn das hat nichts mit Fußball zu tun. Und jetzt bin ich diejenige, die zweifelt, ob Sie das wissen – oder nicht!“ – dieser Seitenhieb sitzt.
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