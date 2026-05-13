Arbeiter von Mulde gegen Mauer gedrückt – tot

Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle

Plötzlich dürfte die Mulde ausgependelt sein – der Mann wurde gegen die Mauer gedrückt und dabei tödlich verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die Berufsrettung Wien konnte dem Arbeiter nicht mehr geholfen werden. Er starb noch an der Unfallstelle.