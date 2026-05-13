Arbeiter von Mulde gegen Mauer gedrückt – tot

Ein tragischer Arbeitsunfall ereignete sich Dienstagmittag im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus: Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer kam bei Arbeiten mit einer Mulde ums Leben.
Nach ersten Ermittlungen sollte die Mulde nach Gartenarbeiten abtransportiert werden. Der Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma befestigte den Container an seinem Lkw und begann, diesen anzuheben. Dabei stand der 43-Jährige zwischen der Mulde und einer Hausmauer.
Arbeiter verstarb noch an der Unfallstelle
Plötzlich dürfte die Mulde ausgependelt sein – der Mann wurde gegen die Mauer gedrückt und dabei tödlich verletzt. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch die Berufsrettung Wien konnte dem Arbeiter nicht mehr geholfen werden. Er starb noch an der Unfallstelle.
Das Arbeitsinspektorat wurde eingeschaltet und war ebenso vor Ort wie Ermittler des Wiener Landeskriminalamts. Die genauen Hintergründe des tragischen Unfalls werden nun untersucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.