Rubio reist mit neuem Namen in China ein

Bilder des Ministers aus dem Regierungsjet haben für rege Diskussionen in den sozialen Medien ausgelöst – allerdings nicht wegen des Sanktionsthemas. Vielmehr sorgte sein Outfit für Aufsehen. Denn der US-Chefdiplomat trug einen Jogginganzug, der an jenen erinnerte, in welchem der verhaftete venezolanische Staatschef Nicolas Maduro aus seinem Land nach New York geflogen worden war. Der Trainingsanzugs-Schanppschuss wurde vom Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Steven Cheung, veröffentlicht. Was er damit bezwecken wollte, ist unklar. Ein User auf X fragte sich, ob denn „Rubio nun der DJ während des Fluges sein wird“?