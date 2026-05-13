Wiener Taxler kam Dieben mit Ortung auf die Spur

Dank eines Geistesblitzes ist ein Wiener Taxifahrer am Dienstag mutmaßlichen Dieben auf die Spur gekommen: Nachdem sein Taxi in der Nacht auf Samstag aufgebrochen worden war, bemerkte der Lenker Tage später auch das Fehlen seiner kabellosen Kopfhörer. Er ortete daraufhin die Geräte – und landete damit einen Volltreffer.
Das Signal führte direkt zu einem leerstehenden Gebäude unweit des Tatorts in Simmering. Gemeinsam mit der Polizei rückten daraufhin WEGA-Beamte und die Polizeidiensthundeeinheit an. Noch während der Durchsuchung kam ein 43-jähriger Österreicher aus dem Gebäude und wurde sofort kontrolliert. Der Mann erklärte, obdachlos zu sein und dort zu nächtigen.
Ermittler stoßen auf Diebeslager
Im Inneren machten die Beamten dann eine brisante Entdeckung: Die georteten Kopfhörer des Taxifahrers wurden gefunden, ebenso ein Handstaubsauger, der ebenfalls aus dem Taxi stammen soll. Doch damit nicht genug – in einem abgesperrten Raum stießen die Ermittler auf ein regelrechtes Diebeslager mit E-Scootern, Fahrrädern, Werkzeug, Handys und weiteren elektronischen Geräten.
Mitbewohner soll Übeltäter sein
Der 43-Jährige stritt bei seiner Einvernahme alles ab. Schuld sei sein „Mitbewohner“, behauptete er. Nach diesem wird bereits gefahndet. Der Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen laufen.
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