Wiener Taxler kam Dieben mit Ortung auf die Spur

Das Signal führte direkt zu einem leerstehenden Gebäude unweit des Tatorts in Simmering. Gemeinsam mit der Polizei rückten daraufhin WEGA-Beamte und die Polizeidiensthundeeinheit an. Noch während der Durchsuchung kam ein 43-jähriger Österreicher aus dem Gebäude und wurde sofort kontrolliert. Der Mann erklärte, obdachlos zu sein und dort zu nächtigen.