2 Europameister fehlen im 55-Mann-Kader Spaniens

55 Spieler hat Spaniens Teamchef Luis de la Fuente vorläufig für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nominiert, zwei bekannte Namen fehlen jedoch in der Auswahl des Europameisters. Dani Carvajal und Alvaro Morata werden nicht mit nach Amerika reisen.
2011 wurden die beiden gemeinsam U19-, 2013 U21-Europameister, 2024 folgte zuletzt der Titel mit der A-Nationalmannschaft. Weltmeister werden Carvajal und Morata – zusammen brachten sie es auf 139 A-Teameinsätze - jedoch wohl nicht mehr werden.
Während De la Fuente für das Turnier in Übersee vor allem auf junge Spieler wie Lamine Yamal, Pedri und Co. setzt, blieb für die beiden Routiniers kein Platz.
Mehr als die Hälfte muss gehen
Neben Carvajal und Morate werden noch weitere Profis ihren WM-Platz verlieren. Bis zum Auftakt muss De la Fuente seine Auswahl auf höchstens 26 Spieler minimieren.
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