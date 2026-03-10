Was würden Sie beim ORF ändern?

Der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nach Belästigungsvorwürfen erschüttert den Küniglberg. Weißmann bestreitet die Anschuldigungen, zog dennoch die Konsequenz und legte sein Amt nieder. Der Fall wirft eine neue Frage auf: Braucht der ORF mehr als nur eine neue Führung, gar eine grundlegende Reform? Was würden Sie ändern?
Der Zeitpunkt ist heikel. In wenigen Monaten steht die Wahl eines neuen Generaldirektors an. Nun muss der Sender vorerst mit einer interimistischen Führung arbeiten. Gleichzeitig flammt eine alte Debatte neu auf: Gehört der ORF generalüberholt?
Alle zahlen mit, doch für wen wird gesendet?
Kritiker sehen seit Jahren Reformbedarf. Sie bemängeln politische Einflussnahme, zu wenig Transparenz bei Entscheidungen und eine Struktur, die schwerfällig wirkt. Auch der verpflichtende ORF-Beitrag sorgt weiterhin für Diskussionen. Aber nicht nur da drückt der Schuh am Küniglberg: Zuseher regen sich über zu viel seichte Unterhaltung auf und vermissen Ausgewogenheit; zuweilen beschränkt sich das Programm auf Sterne: Tanzende oder die Deutung ebendieser.
Wozu der ORF?
Trotz aller Kritik sind sich viele einig: Ein funktionierender öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein zentraler Pfeiler einer modernen Demokratie. Gerade in Zeiten von Fake News braucht es Medien, die unabhängig und verlässlich berichten, und das frei von politischem oder wirtschaftlichem Druck. Gerade deshalb gibt es das beitragsfinanzierte System: Der Rundfunk soll nicht von den Budgetentscheidungen der jeweils amtierenden Politik abhängen. Er soll sachlich informieren, ungeniert aufklären und nüchtern einordnen. Aber: Wird er diesem Anspruch noch gerecht?
Ihre Meinung ist gefragt!
Braucht der ORF tiefgreifende Reformen und wenn ja, welche? Sollte der Einfluss der Parteien im Stiftungsrat reduziert werden? Ist die Haushaltsabgabe gerechtfertigt? Welche Rolle soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk heute überhaupt spielen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.