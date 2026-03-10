Vorteilswelt
Diskutieren Sie mit!

Was würden Sie beim ORF ändern?

Forum
10.03.2026 12:56
Am Küniglberg brodelt es.
Am Küniglberg brodelt es.
Porträt von Community
Von Community

Der Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nach Belästigungsvorwürfen erschüttert den Küniglberg. Weißmann bestreitet die Anschuldigungen, zog dennoch die Konsequenz und legte sein Amt nieder. Der Fall wirft eine neue Frage auf: Braucht der ORF mehr als nur eine neue Führung, gar eine grundlegende Reform? Was würden Sie ändern?

0 Kommentare

Der Zeitpunkt ist heikel. In wenigen Monaten steht die Wahl eines neuen Generaldirektors an. Nun muss der Sender vorerst mit einer interimistischen Führung arbeiten. Gleichzeitig flammt eine alte Debatte neu auf: Gehört der ORF generalüberholt? 

Zur Ruhe kommen: Auch für den ORF wünschenswert.
Zur Ruhe kommen: Auch für den ORF wünschenswert.

Alle zahlen mit, doch für wen wird gesendet?
Kritiker sehen seit Jahren Reformbedarf. Sie bemängeln politische Einflussnahme, zu wenig Transparenz bei Entscheidungen und eine Struktur, die schwerfällig wirkt. Auch der verpflichtende ORF-Beitrag sorgt weiterhin für Diskussionen. Aber nicht nur da drückt der Schuh am Küniglberg: Zuseher regen sich über zu viel seichte Unterhaltung auf und vermissen Ausgewogenheit; zuweilen beschränkt sich das Programm auf Sterne: Tanzende oder die Deutung ebendieser.

Um zu sehen, was passiert, wenn der Rundfunk zum Staatsapparat wird, genügt ein Blick zu unserem ...
Um zu sehen, was passiert, wenn der Rundfunk zum Staatsapparat wird, genügt ein Blick zu unserem Nachbarn.

Wozu der ORF?
Trotz aller Kritik sind sich viele einig: Ein funktionierender öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein zentraler Pfeiler einer modernen Demokratie. Gerade in Zeiten von Fake News braucht es Medien, die unabhängig und verlässlich berichten, und das frei von politischem oder wirtschaftlichem Druck. Gerade deshalb gibt es das beitragsfinanzierte System: Der Rundfunk soll nicht von den Budgetentscheidungen der jeweils amtierenden Politik abhängen. Er soll sachlich informieren, ungeniert aufklären und nüchtern einordnen. Aber: Wird er diesem Anspruch noch gerecht?

Ihre Meinung ist gefragt!
Braucht der ORF tiefgreifende Reformen und wenn ja, welche? Sollte der Einfluss der Parteien im Stiftungsrat reduziert werden? Ist die Haushaltsabgabe gerechtfertigt? Welche Rolle soll ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk heute überhaupt spielen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!

10.03.2026 12:56
