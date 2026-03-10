Was würden Sie beim ORF ändern?

Wozu der ORF?

Trotz aller Kritik sind sich viele einig: Ein funktionierender öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist ein zentraler Pfeiler einer modernen Demokratie. Gerade in Zeiten von Fake News braucht es Medien, die unabhängig und verlässlich berichten, und das frei von politischem oder wirtschaftlichem Druck. Gerade deshalb gibt es das beitragsfinanzierte System: Der Rundfunk soll nicht von den Budgetentscheidungen der jeweils amtierenden Politik abhängen. Er soll sachlich informieren, ungeniert aufklären und nüchtern einordnen. Aber: Wird er diesem Anspruch noch gerecht?