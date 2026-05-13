Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ruf mich an!

Landesrat plakatiert überall seine Telefonnummer

Innenpolitik
13.05.2026 13:30
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die Grünen in Oberösterreich sorgen mit einer außergewöhnlichen Kampagne für Furore. Landesrat Stefan Kaineder hat im ganzen Land seine Telefonnummer plakatiert und ruft die Menschen dazu auf, sich bei ihm zu melden. Die „Krone“ hat auch mit ihm telefoniert ...

0 Kommentare

„Der erste Anruf kam gleich am Montag um 6 Uhr in der Früh. Die Dame hatte die Anzeige in der ,Krone Oberösterreich‘ gesehen und wollte wissen, ob die Nummer wirklich stimmt“, erzählt Kaineder. Bis jetzt hätten sich täglich an die 20 Personen gemeldet – die „Krone Oberösterreich“ berichtete bereits.

Viele wollen nur testen, ob die Nummer funktioniert
„Oft wollen die Menschen einfach nur sagen, dass sie die Idee super finden. Manche sagen, sie wollten eigentlich nur ausprobieren, ob ich wirklich abhebe. Rund die Hälfte hat konkrete Anliegen. Sachen, die sie im Ort nerven, oder wo sie schon E-Mails geschrieben haben an Politiker, aber keine Antwort bekommen haben.“

Kaineder bekommt bislang 20 Anrufe pro Tag.
Kaineder bekommt bislang 20 Anrufe pro Tag.(Bild: Grüne OÖ)
Der grüne Landesrat startet eine außergewöhnliche Kampagne.
Der grüne Landesrat startet eine außergewöhnliche Kampagne.(Bild: Grüne OÖ)

Unfreundliche Anrufe habe es keine gegeben, so Kaineder. Aber es rufen Menschen aus allen politischen Lagern an. Die Kampagne wird drei Wochen dauern. „Ich muss mir jetzt mehr Zeit zum Telefonieren reservieren.“ Wenn er mal nicht abheben kann, rufe er zurück.

Schaltungen auf allen Kanälen
Die Kampagne sei eine Antwort auf ein verändertes Umfeld: Aufmerksamkeit wird knapper, klassische politische Kommunikation erreicht immer weniger Menschen und das Vertrauen in Politik steht zunehmend unter Druck. Dem wolle man entgegenwirken. Die Kampagne umfasst 900 Plakate, 200 Citylights, Screens, Radiospots sowie Print- und Online-Schaltungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
13.05.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Oberösterreich
Die Grünen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Symbolbild
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Buckwal „Timmy“: Seit dem 3. März hielt er die Welt der Deutschen in Atem. Nach seiner Rettung ...
Wal als PR-Opfer?
Krimi um „Timmy“ hat nun ein politisches Nachspiel
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
126.891 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Wien
Mann als lebende Fackel! Einsatz vor Stephansdom
115.277 mal gelesen
Fünf Polizeiautos sowie fünf Autos der Berufsrettung standen im Einsatz.
Adabei Österreich
Nadja Bernhard: „Bin sehr viel für meine Mama da“
98.265 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mama Hermengild und Tochter Nadja im Garten ihres Hauses in der Südsteiermark nahe Leibnitz.
Chronik
Einbrecher getötet: Wolfgang W. freigesprochen
1575 mal kommentiert
Der Angeklagte kam auch zum Prozessfinale am Montag im hellen Anzug samt Krawatte.
Innenpolitik
Abgabe soll auch für inländische Pakete gelten
1483 mal kommentiert
Die Bundesregierung hat jetzt den Gesetzesentwurf für die geplante Paketabgabe vorgelegt ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
786 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein.
Mehr Innenpolitik
Krone Plus Logo
Material ist vorhanden
China gegen Japan: Warum atomares Wettrüsten droht
Ruf mich an!
Landesrat plakatiert überall seine Telefonnummer
Regierung zeigt Härte
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
Wegen Sanktionen
Rubio reist mit neuem Namen in China ein
Seit Kurzem in Kraft
Mercosur-Abkommen: EU erwägt nun Einschränkungen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf