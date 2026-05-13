Landesrat plakatiert überall seine Telefonnummer

Unfreundliche Anrufe habe es keine gegeben, so Kaineder. Aber es rufen Menschen aus allen politischen Lagern an. Die Kampagne wird drei Wochen dauern. „Ich muss mir jetzt mehr Zeit zum Telefonieren reservieren.“ Wenn er mal nicht abheben kann, rufe er zurück.

Schaltungen auf allen Kanälen

Die Kampagne sei eine Antwort auf ein verändertes Umfeld: Aufmerksamkeit wird knapper, klassische politische Kommunikation erreicht immer weniger Menschen und das Vertrauen in Politik steht zunehmend unter Druck. Dem wolle man entgegenwirken. Die Kampagne umfasst 900 Plakate, 200 Citylights, Screens, Radiospots sowie Print- und Online-Schaltungen.