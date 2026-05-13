Landesrat plakatiert überall seine Telefonnummer

Die Grünen in Oberösterreich sorgen mit einer außergewöhnlichen Kampagne für Furore. Landesrat Stefan Kaineder hat im ganzen Land seine Telefonnummer plakatiert und ruft die Menschen dazu auf, sich bei ihm zu melden. Die „Krone“ hat auch mit ihm telefoniert ...
„Der erste Anruf kam gleich am Montag um 6 Uhr in der Früh. Die Dame hatte die Anzeige in der ,Krone Oberösterreich‘ gesehen und wollte wissen, ob die Nummer wirklich stimmt“, erzählt Kaineder. Bis jetzt hätten sich täglich an die 20 Personen gemeldet – die „Krone Oberösterreich“ berichtete bereits.
Viele wollen nur testen, ob die Nummer funktioniert
„Oft wollen die Menschen einfach nur sagen, dass sie die Idee super finden. Manche sagen, sie wollten eigentlich nur ausprobieren, ob ich wirklich abhebe. Rund die Hälfte hat konkrete Anliegen. Sachen, die sie im Ort nerven, oder wo sie schon E-Mails geschrieben haben an Politiker, aber keine Antwort bekommen haben.“
Unfreundliche Anrufe habe es keine gegeben, so Kaineder. Aber es rufen Menschen aus allen politischen Lagern an. Die Kampagne wird drei Wochen dauern. „Ich muss mir jetzt mehr Zeit zum Telefonieren reservieren.“ Wenn er mal nicht abheben kann, rufe er zurück.
Schaltungen auf allen Kanälen
Die Kampagne sei eine Antwort auf ein verändertes Umfeld: Aufmerksamkeit wird knapper, klassische politische Kommunikation erreicht immer weniger Menschen und das Vertrauen in Politik steht zunehmend unter Druck. Dem wolle man entgegenwirken. Die Kampagne umfasst 900 Plakate, 200 Citylights, Screens, Radiospots sowie Print- und Online-Schaltungen.
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