Tarifgespräche geplatzt: Samsung droht Streik

Bisher liegen die Prämien deutlich unter denen, die der Lokalrivale SK Hynix zahlt. Dieser hat die Obergrenzen für Mitarbeiterboni abgeschafft und koppelt sie an den operativen Gewinn. Samsung zufolge würden Änderungen nach diesem Vorbild künftige Investitionen und die Ausschüttungen an die Aktionäre gefährden. Der Konzern hat wegen stark gestiegener Speicherchippreise sein Betriebsergebnis im ersten Quartal verachtfacht.