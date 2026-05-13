Uferzone löste sich
Nonne wollte Schwestern vor Ertrinken retten – tot
Beim Versuch, zwei Mitschwestern vor dem Ertrinken zu retten, ist eine brasilianische Nonne auf Sizilien ums Leben gekommen. Die 45-jährige Karmelitin Nadir Santos da Silva starb an der Küste von Vaccarizzo bei Catania (Sizilien).
Vier Ordensfrauen hatten am Montag den Tag am Meer verbracht, als sich nach ersten Erkenntnissen plötzlich Teile der Uferzone lösten und ein Loch entstand.
Zwei der Frauen wurden von den Wassermassen erfasst und wegen des starken Wellengangs ins offene Meer gezogen. Nadir Santos da Silva und eine weitere Nonne sprangen daraufhin ins Wasser, um die Mitschwestern zu retten.
Rettungskräfte bargen die Nonne bewusstlos
Während es einer Ordensfrau gelang, wieder ans Ufer zurückzukehren, verschwand die 45-Jährige unter Wasser. Rettungskräfte bargen sie später bewusstlos. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.
Die seit elf Jahren in Italien lebende Nonne soll während der Rettungsaktion große Mengen Wasser eingeatmet haben. Dadurch verlor sie offenbar ihre Kräfte und konnte sich nicht mehr selbst retten.
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