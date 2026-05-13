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Drama auf Baustelle

Zwei Arbeiter verschüttet: Steirer stirbt in Grube

Steiermark
13.05.2026 13:22
Dramatischer Arbeitsunfall in Kapfenberg (Symbolbild)
Dramatischer Arbeitsunfall in Kapfenberg (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Dramatische Szenen spielten sich am Mittwochmorgen auf einer Baustelle in Kapfenberg (Steiermark) ab. Zwei Männer wurden in einer Grube vom Erdreich verschüttet. Sofort eilte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zum Unfallort. Für einen der beiden Arbeiter kam jede Hilfe zu spät.

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Großeinsatz Mittwochfrüh im Gemeindegebiet von Kapfenberg: Auf einer Baustelle in der Lastenstraße kam es gegen 9 Uhr zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Zwei Bauarbeiter (55 und 57) waren gerade damit beschäftigt, eine Grube auszuheben, als sich das Erdreich lockerte und die beiden Männer verschüttete.

Steirer tödlich verletzt
Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – Reanimationsversuche verliefen erfolglos, er erlag vor Ort seinen Verletzungen. Der zweite Arbeiter (57) wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Neben dem Roten Kreuz, dem Notarzt und der Polizei wurde auch das Kriseninterventionsteam (KIT) hinzugezogen. Weitere Bauarbeiter sowie die Angehörigen des Verstorbenen werden vom KIT betreut. Auch das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert.

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