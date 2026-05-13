Zwei Arbeiter verschüttet: Steirer stirbt in Grube

Steirer tödlich verletzt

Für den 55-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – Reanimationsversuche verliefen erfolglos, er erlag vor Ort seinen Verletzungen. Der zweite Arbeiter (57) wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Neben dem Roten Kreuz, dem Notarzt und der Polizei wurde auch das Kriseninterventionsteam (KIT) hinzugezogen. Weitere Bauarbeiter sowie die Angehörigen des Verstorbenen werden vom KIT betreut. Auch das Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall informiert.