Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf Notwehr plädiert

Gattin erdrosselt: Lebenslange Haft für Schweizer

Ausland
13.05.2026 12:41
(Bild: Kantonspolizei Sankt Gallen)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 44-jähriger Schweizer wurde am Mittwoch wegen des Mordes an seiner Ehefrau – einer ehemaligen Miss-Schweiz-Finalistin – zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Februar 2024 hatte er die 38-Jährige erdrosselt und ihre Leiche anschließend zerstückelt. „Ein deutlicher Mord ist kaum vorstellbar“, erklärte der Richter. Der Angeklagte hatte versucht, sich mit Notwehr herauszureden. 

0 Kommentare

Das Opfer, das 2007 Finalistin der Miss-Schweiz-Wahl war, war als Laufsteg-Coach tätig und hatte gute Kontakte in die Schweizer Modeszene. Aus der Ehe mit dem Sohn eines erfolgreichen Berner Anwalts hatte sie zwei Töchter. Sie galten nach außen als „perfekte Familie“, wie „20 Minuten“ schreibt.

Streit um Sorgerecht und Unterhalt
Doch am 13. Februar 2024 nahm die Beziehung ein blutiges Ende, nachdem sich die beiden getrennt hatten. Ein Gespräch über die Bedingungen ihrer Trennung soll zu einem heftigen Streit geführt haben, wie es in der Anklageschrift hieß. Der spätere Mordangeklagte habe auf das alleinige Sorgerecht bestanden und wollte seiner baldigen Exfrau auch keinen Unterhalt zahlen. 

Zitat Icon

Von uns wird sich auch in 50 Jahren niemand fragen, ob es nicht doch Notwehr war. Sie wissen, dass wir recht haben.

Der Gerichtspräsident beim Mordprozess in Muttenz

Das Gericht war überzeugt, dass der heute 44-Jährige während eines Streits die Frau am Hals gepackt und an die Wand gedrückt habe. Nachdem er sie erdrosselt hatte, zerstückelte er die Leiche – auch ein Mixer habe eine Rolle gespielt, heißt es im Autopsiebericht.

Vater des Opfers fand Leiche im Keller
Der Vater des Opfers suchte nach 38-Jährigen, nachdem sie ihre Kinder nicht wie gewohnt vom Kindergarten abgeholt hatte. Im Keller ihres Einfamilienhauses wurde er schließlich fündig: Er entdeckte einen schwarzen Müllsack, aus dem blonde Haare ragten. Die Polizei nahm den Ehemann fest. Der erklärte jedoch, er habe aus Notwehr gehandelt, weil ihm die Verstorbene mit einem Messer angegriffen habe. 

„Grausamster und erschütterndster Femizid“
Das Gericht glaube die Darstellung des Angeklagten jedoch nicht. „Von uns wird sich auch in 50 Jahren niemand fragen, ob es nicht doch Notwehr war. Sie wissen, dass wir recht haben“, stellte der Richter vorm Strafgericht Baselland in Muttenz, sich direkt an den Beschuldigten wendend, klar. Der Fall gehöre „zu den grausamsten und erschütterndsten Femizid-Fällen in der Schweiz“, erklärte die Staatsanwältin.

Lesen Sie auch:
Schweigen ist Gold? Nicht immer, manchmal ist es sogar tödlich, sagt Psychiater Reinhard Haller ...
Krone Plus Logo
Psychiater im Gespräch
Femizide: „Toxisches Schweigen kann tödlich sein“
22.03.2026
Wo sie Hilfe erhalten
Femizide und Gewalt: Hinsehen statt wegschauen
17.01.2026

Das Strafgericht Basel-Landschaft in Muttenz verpflichtete den Angeklagten zur Zahlung von rund 550.000 Euro an Angehörige des Opfers, wie die Nachrichtenagentur Keystone-sda berichtete. Darunter sind auch die beiden kleinen Kinder des Paares.

Rund 150 Menschen gedachten vor dem Urteil mit Transparenten der ermordeten Frau. Sie bildeten vor dem Strafjustizzentrum eine Menschenkette und protestierten gegen Femizide. Als Femizid wird die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts bezeichnet, oft durch Partner oder Ex-Partner.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
13.05.2026 12:41
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf