Gattin erdrosselt: Lebenslange Haft für Schweizer

Vater des Opfers fand Leiche im Keller

Der Vater des Opfers suchte nach 38-Jährigen, nachdem sie ihre Kinder nicht wie gewohnt vom Kindergarten abgeholt hatte. Im Keller ihres Einfamilienhauses wurde er schließlich fündig: Er entdeckte einen schwarzen Müllsack, aus dem blonde Haare ragten. Die Polizei nahm den Ehemann fest. Der erklärte jedoch, er habe aus Notwehr gehandelt, weil ihm die Verstorbene mit einem Messer angegriffen habe.