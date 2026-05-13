Mercosur-Abkommen: EU erwägt nun Einschränkungen

Landwirtschaftskammer fordert „konsequente Umsetzung“

Österreichs Bauern sind vorerst erleichtert. „Endlich greift die EU-Kommission unsere Forderung auf, nämlich dass Importe von Produkten in die EU verboten werden sollen, die mit Substanzen und Produktionsweisen hergestellt worden sind, die unsere Betriebe nicht verwenden dürfen“, kommentierte Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger am Mittwoch. „Nichts ärgert unsere Bäuerinnen und Bauern mehr, als wenn sie selbst höchste Standards einhalten müssen, diese aber für Einfuhren nicht gelten und sie dann im Regal mit minderqualitativen Billigimportwaren konkurrieren müssen“, unterstrich Moosbrugger und forderte Brüssel auf, die Ankündigung „tatsächlich konsequent umzusetzen und auch Vor-Ort-Kontrollen durchzuführen“.