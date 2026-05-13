Hantavirus: Kontaktperson saß im selben Flugzeug

Infizierte Frau verstarb in Johannesburg

Die nachgewiesen infizierte Person – eine Frau aus den Niederlanden - ging nach der Evakuierung von der „Hondius“ in Johannesburg an Bord eines Flugzeugs, in dem sich auch der Mann aus Österreich befand – zwei Sitzreihen entfernt. Die Infizierte musste auf Anweisung der Crew vor dem Abflug wieder aussteigen und verstarb später in Johannesburg.