Grundwasser auf Rekordtief: Appell an Regierung

„Gleichzeitig ist es wichtig, die Versorgung breiter aufzustellen, etwa durch die Erschließung zusätzlicher Wasserspender wie Quellen und Brunnen, sowie den Bau von größeren Transportleitungen, die das Wasser von wasserreicheren Regionen in wasserärmeren Regionen transportieren“, betonte Sauer. Diese kostenintensiven Maßnahmen würden jedoch gezielte Anreize sowie Kofinanzierungen durch die öffentliche Hand erfordern. Nicht zuletzt sei auch ein stärkeres Bewusstsein in der Bevölkerung und bei anderen Wassernutzern (Industrie und Landwirtschaft) für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser „entscheidend für die langfristige Versorgungssicherheit“, so Sauer.