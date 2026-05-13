Grundwasser auf Rekordtief: Appell an Regierung

In weiten Teilen Österreichs sind die Grundwasserstände wegen der anhaltenden Trockenheit auf Rekordtiefs gesunken. Die Lage ist bereits so dramatisch, dass nun auch die Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW) Alarm schlägt und sogar einen Appell an die Regierung richtet.
Die Trinkwasserversorgung gerate zunehmend unter Druck, schrieb die ÖVGW am Mittwoch und forderte „die rasche Umsetzung zentraler Punkte des Regierungsprogramms“. Insbesondere wurde das verpflichtende Register für Wasserentnahmen angesprochen.
Grundwasserpegel werden zum österreichweiten Problem
Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Tirol und die Steiermark seien betroffen und niedrige Grundwasserpegel werden zum österreichweiten Problem. Auch zeige der Wasserhaushaltsbericht 2026 des Umweltministeriums die Dramatik der Lage: Rund 70 Prozent der Messstellen in Österreich wiesen demnach im April 2026 unterdurchschnittliche Grundwasserstände auf und schon 2022 und 2023 lagen die Werte vielerorts unter den 100-jährigen Tiefstständen, hieß es weiter.
Trockenster April seit Messbeginn 1858
Die ÖVGW erinnerte zudem an die aktuellen Geosphere-Klimadaten wonach der heurige April einer der trockensten seit Beginn der Messungen 1858 gewesen war. „Bereits Ende März 2026 wiesen rund 65 Prozent der Grundwassermessstellen niedrige Niveaus auf. Auch der in den letzten Tagen gefallene Niederschlag entschärft die aktuelle Situation nicht wesentlich“, wird gewarnt.
„Niedrige Grundwasserpegel und geringe Quellschüttungen sind heute kein regionales Phänomen mehr, sondern können mittlerweile in ganz Österreich auftreten“, wurde der ÖVGW-Vizepräsident Nikolaus Sauer zitiert. Die Versorgung der Haushalte mit rund 130 Litern Trinkwasser pro Person und Tag müsse „unter allen Umständen gewährleistet werden“. Die ÖVGW fordert deshalb klare gesetzliche Rahmenbedingungen. „Im Fall einer temporären Wassermangelsituation muss die Trinkwasserversorgung jedenfalls Vorrang vor anderen Nutzungen haben“, so Sauer.
„Wir sind im Blindflug unterwegs“
Zur geforderten verpflichtenden Aufzeichnung aller Wasserentnahmen hieß es, dass derzeit nicht festgestellt werden könne, wie viel Wasser insgesamt aus Grundwasserkörpern entnommen werde. „Wir sind hier im Blindflug unterwegs“, erklärte Sauer seine Forderung nach der Umsetzung des entsprechenden Regierungsprogramms. Auch zusätzliche Investitionen in die bestehende Infrastruktur seien notwendig, wie der Ausbau von Rohrnetzen, Speicheranlagen und Verbindungsleitungen.
„Gleichzeitig ist es wichtig, die Versorgung breiter aufzustellen, etwa durch die Erschließung zusätzlicher Wasserspender wie Quellen und Brunnen, sowie den Bau von größeren Transportleitungen, die das Wasser von wasserreicheren Regionen in wasserärmeren Regionen transportieren“, betonte Sauer. Diese kostenintensiven Maßnahmen würden jedoch gezielte Anreize sowie Kofinanzierungen durch die öffentliche Hand erfordern. Nicht zuletzt sei auch ein stärkeres Bewusstsein in der Bevölkerung und bei anderen Wassernutzern (Industrie und Landwirtschaft) für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser „entscheidend für die langfristige Versorgungssicherheit“, so Sauer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.