„Mein brotloser Alltag als Sozialschmarotzerin!“

Arbeitslose Menschen liegen faul in der sozialen Hängematte – soweit das Vorurteil. Nadine Wagenaar (35) nennt sich selbst scherzhaft „Sozialschmarotzerin“ und möchte damit aufräumen, dass man sich dafür schämen müsse: „Es kann jeden von uns treffen!“
Im August 2024 lag sie plötzlich vor Nadine Wagenaar auf dem Tisch: die betriebsbedingte Kündigung für ihren Job als Senior Content Editor bei einer E-Learning-Plattform. Sie erinnert sich an ihre Gefühle in diesem Moment: „Das macht natürlich etwas mit dem Ego – man ist traurig, fragt sich: warum ich?“ Dabei hatte sie sich zu diesem Zeitpunkt oft fehl am Platz gefühlt, obwohl sie ihren Job eigentlich gerne mochte. Wagenaar: „Manchmal dachte ich: Ist das jetzt mein Leben für die nächsten 60 Jahre?“
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