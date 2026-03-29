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Arbeitslose Nadine:

„Mein brotloser Alltag als Sozialschmarotzerin!“

Leben
29.03.2026 18:07
Nadine Wagenaar will mit Klischees aufräumen und nennt sich selbst scherzhaft eine ...
Nadine Wagenaar will mit Klischees aufräumen und nennt sich selbst scherzhaft eine „Sozialschmarotzerin“.(Bild: Krone KREATIV/nils schwarz Photography, stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Arbeitslose Menschen liegen faul in der sozialen Hängematte – soweit das Vorurteil. Nadine Wagenaar (35) nennt sich selbst scherzhaft „Sozialschmarotzerin“ und möchte damit aufräumen, dass man sich dafür schämen müsse: „Es kann jeden von uns treffen!“

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Im August 2024 lag sie plötzlich vor Nadine Wagenaar auf dem Tisch: die betriebsbedingte Kündigung für ihren Job als Senior Content Editor bei einer E-Learning-Plattform. Sie erinnert sich an ihre Gefühle in diesem Moment: „Das macht natürlich etwas mit dem Ego – man ist traurig, fragt sich: warum ich?“ Dabei hatte sie sich zu diesem Zeitpunkt oft fehl am Platz gefühlt, obwohl sie ihren Job eigentlich gerne mochte. Wagenaar: „Manchmal dachte ich: Ist das jetzt mein Leben für die nächsten 60 Jahre?“

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