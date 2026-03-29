„Mein brotloser Alltag als Sozialschmarotzerin!“

Im August 2024 lag sie plötzlich vor Nadine Wagenaar auf dem Tisch: die betriebsbedingte Kündigung für ihren Job als Senior Content Editor bei einer E-Learning-Plattform. Sie erinnert sich an ihre Gefühle in diesem Moment: „Das macht natürlich etwas mit dem Ego – man ist traurig, fragt sich: warum ich?“ Dabei hatte sie sich zu diesem Zeitpunkt oft fehl am Platz gefühlt, obwohl sie ihren Job eigentlich gerne mochte. Wagenaar: „Manchmal dachte ich: Ist das jetzt mein Leben für die nächsten 60 Jahre?“