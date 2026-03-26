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Parkdruck und Einbahn

Darum verlieren Autofahrer in Margareten Geduld

Wien
26.03.2026 05:00
Weniger Parkplätze wegen der neuen WienMobil-Radstation in der Margaretenstraße.
Weniger Parkplätze wegen der neuen WienMobil-Radstation in der Margaretenstraße.(Bild: zVg)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Lisa Schinagl
Von Christoph Engelmaier und Lisa Schinagl

Immer weniger Parkplätze lassen die Anrainer im 5. Bezirk fragend zurück. Bald sollen zudem neue Einbahnregelungen kommen. Was die Bezirksvorstehung vorhat. 

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Obwohl Margareten mit 258 Pkw pro 1000 Einwohner die wenigsten Autos in Wien hat, führen die Baustellen und die Umgestaltung des öffentlichen Raums zu einem Wegfall von Parkplätzen und somit zu erhöhtem Parkdruck.

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