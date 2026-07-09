Nun fix: Real kommt – und ein Ex-Liverpool-Star!

Real Madrid gegen Fiorentina – am 1. August kommt es im Wörthersee-Stadion zum Testkracher! Wie die „Krone“ erfuhr, ist nun alles fix, fehlen nur noch Formalitäten. Hier nächtigen die Top-Klubs, diese Stars könnten kommen. Und: Ex-Liverpool-Bomber Firmino kommt nach Osttirol!