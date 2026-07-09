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Zwei Spieler im Anflug

Beim GAK stehen weitere Kader-Entscheidungen an

Fußball National
09.07.2026 06:00
Im heimischen Stadion hatte der GAK um Kapitän Daniel Maderner im Jahr 2026 in jedem Spiel ...
Im heimischen Stadion hatte der GAK um Kapitän Daniel Maderner im Jahr 2026 in jedem Spiel zumindest einen Punkt zu bejubeln.(Bild: APA/RICHARD PURGSTALLER)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Der GAK präsentierte am Mittwoch seine neuen Dressen. Dabei standen die sportlichen Verantwortlichen den Anwesenden Rede und Antwort. Bereits am Donnerstag sollen zwei neue Spieler vorgestellt werden, ein anderer Akteur könnte noch verliehen werden. Außerdem erklärte Trainer Feldhofer, was er kommende Saison sehen will und worauf er baut.

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Am Mittwoch Abend präsentierte der GAK seinen Sponsoren und auch Medienvertretern im Grazer Schubertkino seine neuen Trikots für die kommende Saison. Dabei sprach Trainer Ferdl Feldhofer auch über die Erwartungshaltung für die neue Spielzeit: „So ein Finale gegen den Abstieg wie jenes in Linz will ich nicht mehr haben. Für in Stein gemeißelte Ziele ist es noch zu früh, aber der Klassenerhalt steht natürlich über allem.“

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