Beim GAK stehen weitere Kader-Entscheidungen an

Am Mittwoch Abend präsentierte der GAK seinen Sponsoren und auch Medienvertretern im Grazer Schubertkino seine neuen Trikots für die kommende Saison. Dabei sprach Trainer Ferdl Feldhofer auch über die Erwartungshaltung für die neue Spielzeit: „So ein Finale gegen den Abstieg wie jenes in Linz will ich nicht mehr haben. Für in Stein gemeißelte Ziele ist es noch zu früh, aber der Klassenerhalt steht natürlich über allem.“