Forschungsförderung wird gezielter aufgestellt

Konzentration auf strategische Schlüsseltechnologien

Herzstück der Reform ist die stärkere Konzentration auf unsere Schlüsseltechnologien. Von den rund 5,5 Milliarden Euro des Forschungs-, Technologie- und Innovationspakts sollen mit 2,6 Milliarden Euro rund die Hälfte gezielt in Zukunftsbereiche fließen. Bis zum Jahresende sollen dafür die Finanzierungsvereinbarungen mit den Forschungsagenturen für die Periode 2027 bis 2029 neu aufgestellt werden.