Voll im Trend: Korea tanzt jetzt durch ganz Wien

Wenn jemand sagt, dass er mit modernem Tanz nichts am Hut hat, wie bringen Sie ihn dazu, sich da zu öffnen?

(lacht) Dass es spannend ist, dass es gut ist. Wir haben teilweise schon sehr extreme Performances, die auch von jenen besucht werden, die ein klassisches Ballett-Abo haben und die dann nachher sagen: „Ihr seids ja völlig verrückt“. Wenn man mit ihnen allerdings darüber diskutiert, ist es spannend, dass die dann fast immer zurückkommen. Wenn du dich mit dem teilweise auch sehr kritischen Publikum auseinandersetzt und nicht sagst: „Du verstehst das nicht, bleib daheim“, das ist der falsche Zugang. Oft kommen Zuschauer mit einem gewissen Blick, den sie verteidigen. Den muss man versuchen, zu erweitern.