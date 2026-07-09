Auf dem Platz ruht auch die innigste Freundschaft!

Marokkos Achraf Hakimi und Frankreichs Kylian Mbappe verbindet eine innige Freundschaft. Während der WM 2022 haben sie täglich Videospiele gezockt und im Halbfinale (2:0 für Frankreich) über etwaige Urlaubspläne geplaudert. Vorm Viertelfinale kündigt der Marokkaner das vorübergehende Freundschaftsende an, wofür er auf Instagram fast 400.000 Likes erntet.
Gute Freunde kann niemand trennen! Die Rede ist dabei von Marokkos Achraf Hakimi und Frankreich-Superstar Kylian Mbappe, die sich während ihrer gemeinsamen Zeit bei PSG eine sehr enge Freundschaft aufbauten, die auch abseits des Platzes sehr intensiv wurde. Gemeinsam besuchte man einige Restaurants, spielte ständig PlayStation oder tüftelte neue Jubel-Gesten aus.
„Ich denke, er hat mir bereits geschrieben“
Nun soll diese enge Beziehung im Viertelfinal-Kracher zwischen Marokko und Frankreich offenbar ruhen. „Ich denke, Hakimi hat mir bereits geschrieben“, hatte Mbappe nach dem 1:0-Kampfsieg im Achtelfinale gegen Paraguay noch scherzhaft geantwortet, als er auf das kommende Duell gegen die Nordafrikaner angesprochen wurde.
Die gegen die Franzosen wohl noch eine Rechnung offen haben. Vor vier Jahren bei der WM in Katar siegten Mbappe und Co. mit 2:0 im Halbfinale. Auch während dieses Spieles drehte sich bereits vieles um die Freundschaft der beiden Topstars, die offenbar während der 90 Minuten viel Spaß hatten.
90 Minuten geredet und Urlaube geplant
„Wir haben einfach anderthalb Stunden lang geredet und unsere Urlaube geplant, während auf der anderen Seite das Spiel lief“, scherzte der Franzose etwa im April in der Sendung seines nunmehrigen Real-Madrid-Teamkollegen Auriel Tchouaméni. „ Während der Weltmeisterschaft haben wir jeden Tag miteinander gesprochen und auch PlayStation gespielt.“
Auf einen Instagram-Post des markokkanischen Komikers Mimo Lazrak, der ihn ob seiner innigen Beziehung zum Franzosen verspottet und ihm scherzhaft geraten hat, sich nicht von Mbappe beeinflussen zu lassen, antwortete der Außenverteidiger prompt mit: „Er ist nicht mein Freund auf dem Platz!“ Eine Ansage vor dem wichtigen Viertelfinalduell, die immerhin auch knapp 400.000 marokkanische Fans mit einem Like goutierten.
Zu diesem Beitrag kommentierte Hakimi:
Ob damit auch die Revanche für das Halbfinal-Aus gelingt, bleibt abzuwarten. Damals hatte übrigens Mbappe im Vorfeld über seinen Amigo scherzhaft getönt: „Es wird mir ein wenig das Herz brechen, aber Fußball ist Fußball. Ich muss ihn zerstören!“ Aber egal, wer am Ende die Oberhand behält, eine faire Umarmung der beiden sollte definitiv drinnen sein, sofern man nicht davor die weiteren Urlaubspläne besprochen hat.
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