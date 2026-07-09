Auf dem Platz ruht auch die innigste Freundschaft!

Ob damit auch die Revanche für das Halbfinal-Aus gelingt, bleibt abzuwarten. Damals hatte übrigens Mbappe im Vorfeld über seinen Amigo scherzhaft getönt: „Es wird mir ein wenig das Herz brechen, aber Fußball ist Fußball. Ich muss ihn zerstören!“ Aber egal, wer am Ende die Oberhand behält, eine faire Umarmung der beiden sollte definitiv drinnen sein, sofern man nicht davor die weiteren Urlaubspläne besprochen hat.