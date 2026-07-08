Einbrecher streichelte schlafende Wienerin (26)

Wenn Opfer von Einbrüchen über die Taten sprechen, hört man meist dieselben Aussagen. Dass es furchtbar ist, dass sich jemand innerhalb ihrer vier Wände und damit in ihrem innersten sicheren Kreis bewegt hat – und das, ohne dazu eingeladen gewesen zu sein. Dass es ein mulmiges Gefühl ist, zu wissen, dass ein Wildfremder in persönlichen Gegenständen, in Erinnerungsstücken, womöglich gar in der Unterwäsche herumgewühlt hat. Und dass es schwierig ist, mit dem Gefühl eines Einbruches weiterzuleben, als wäre nichts gewesen.