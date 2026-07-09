Lotto: 5,2 Mio. Euro liegen im Fünffach-Jackpot

Nach der Ziehung am Mittwochabend war klar: Erneut hat niemand die sechs Richtigen getippt. Damit warten am Freitag über fünf Millionen Euro im Fünffach-Jackpot.
Die Ziehung am Freitag findet als Bonus-Ziehung statt – im Topf warten 5,2 Millionen Euro bei einem Solo-Sechser. Am Mittwoch wurden lediglich zwei Fünfer mit Zusatzzahl richtig getippt. Die Gewinner dürfen sich über jeweils 71.350,50 Euro freuen. Die zu tippenden Zahlen waren 2, 14, 15, 17, 33, 36, Zusatzzahl: 37.
Auch beim LottoPlus gab es in der ersten Ziehung keinen Sechser, hier wurde die Gewinnsumme allerdings auf die Gewinner im nächstniedrigeren Rang aufgeteilt. Bei der zweiten Ziehung tippte ein Spieler die sechs passenden Zahlen, er oder sie darf sich über 166.162,50 Euro freuen.
Auch beim Joker hatte niemand die sechs passenden Zahlen am Schein, hier wartet nun ein Doppel-Jackpot. Die Gewinnzahlen vom Mittwoch waren 2, 0, 9, 7, 9, und 1.
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