Teilzeit: Arbeiterkammer fordert Verbesserungen

Anderl: Gründe sind Betreuung, nicht Zeit für Hobbys

AK-Präsidentin Renate Anderl wolle „das Image der Teilzeitbeschäftigten wieder ins richtige Licht rücken“. Sie habe sich über die von der ÖVP gestarteten Debatte über „Lifestyle-Teilzeit“, also der bewussten Reduktion der Arbeitszeit, um mehr Zeit für Hobbys, Erholung und Familie zu haben, sehr geärgert. Teilzeit würde demnach großteils wegen unzureichender Plätze für Kinderbetreuung oder Pflege gearbeitet.