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Wegen Spritkrise

Sind E-Autos jetzt wirklich so viel günstiger?

Motor
25.03.2026 14:25
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der teure Sprit macht Elektroautos attraktiver. Zwar war zu Hause Laden schon vor der Ölpreisrally günstiger als Tanken, aber seit Benzin und Diesel bei 2 Euro oder darüber liegen, lässt sich mit E-Autos noch mehr sparen.

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Kosten 100 Kilometer mit einem Verbrenner bei den aktuellen Preisen rund 13 bis 15 Euro, sind es bei Elektroautos zwischen 6 und 13 Euro, abhängig davon, ob man daheim lädt oder unterwegs Schnelllader nützt. Noch besser fährt man mit Strom vom eigenen Dach.

Ein Auto mit Dieselmotor, das 6 Liter pro 100 Kilometer verbrennt, kommt bei einem Literpreis von 2,19 Euro auf Spritkosten von 13,14 Euro für 100 Kilometer, ein Benziner mit einem Verbrauch von 7,5 Liter pro 100 Kilometer kommt bei einem Preis von 1,89 Euro pro Liter auf 14,18 Euro. Ein E-Auto, das 19 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht und ausschließlich zu Hause geladen wird, kostet bei den derzeitigen Strompreisen (unterm Strich 34 Cent pro kWh) pro 100 Kilometer 6,46 Euro. Wer Schnellladestationen nützt, wo der Strom rund 0,69 Euro pro kWh kostet, kommt auf 13,11 Euro pro 100 Kilometer.

1,14 Euro/100 km mit Photovoltaik
Am günstigsten fährt man mit Strom von der eigenen Photovoltaikanlage. Wenn man davon ausgeht, dass man für jede ins Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom eine Vergütung von 6 Cent erhält, kosten 100 Kilometer nur 1,14 Euro.

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Aber: Auf die Gesamtkosten kommt es an
Allerdings: Welches Fahrzeug über die gesamte Behaltedauer tatsächlich günstiger ist, hängt laut Berechnungen des ÖAMTC von vielen anderen Faktoren wie Kaufpreis, Wertverlust, Wartungskosten und der persönlichen Fahrleistung ab. Denn die Hälfte bis zwei Drittel der monatlichen Autokosten von im Schnitt 500 Euro entstehen versteckt durch den Wertverlust – fallen also weder beim Tanken noch beim Laden auf.

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