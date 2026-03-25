Sind E-Autos jetzt wirklich so viel günstiger?

Ein Auto mit Dieselmotor, das 6 Liter pro 100 Kilometer verbrennt, kommt bei einem Literpreis von 2,19 Euro auf Spritkosten von 13,14 Euro für 100 Kilometer, ein Benziner mit einem Verbrauch von 7,5 Liter pro 100 Kilometer kommt bei einem Preis von 1,89 Euro pro Liter auf 14,18 Euro. Ein E-Auto, das 19 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht und ausschließlich zu Hause geladen wird, kostet bei den derzeitigen Strompreisen (unterm Strich 34 Cent pro kWh) pro 100 Kilometer 6,46 Euro. Wer Schnellladestationen nützt, wo der Strom rund 0,69 Euro pro kWh kostet, kommt auf 13,11 Euro pro 100 Kilometer.