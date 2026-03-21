Diesel kostet erstmals über zwei Euro pro Liter

Vereinzelt gibt es hierzulande noch Tankstellen, in denen Diesel für unter zwei Euro pro Liter getankt werden kann. Diese liegen meist in Grenznähe zu Ländern, in denen Sprit günstiger ist. Im Spritpreisrechner der E-Control sind ungefähr 95 Prozent aller Tankstellen in Österreich erfasst. Wer diesen nutzt, bekommt immer die zehn nächsten zum Ausgangspunkt angezeigt. Die E-Control empfiehlt, bei Suchabfragen den Straßennamen und die Hausnummer des Standorts einzugeben, an dem man sich gerade befindet oder von dem aus eine Tankstelle gesucht werden soll. Trotz großer Unterschiede sind die Spritpreise tendenziell im Osten Österreichs niedriger als im Westen.