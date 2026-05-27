US-Militär jagt erneut ein Drogenboot in die Luft

Wie das für die Region zuständige Südkommando (SOUTHCOM) des US-Militärs auf der Plattform X mitteilte, habe es bei der Attacke auch zwei Überlebende gegeben, die US-Küstenwache sei unverzüglich benachrichtigt worden, „um das Such- und Rettungssystem für Überlebende zu aktivieren“, hieß es. Es habe keine Verluste unter den US-Streitkräften gegeben.