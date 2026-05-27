Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Hitze: Wie schützen Sie sich vor Extremwetter?

Forum
27.05.2026 14:00
Die derzeitige Hitze macht vielen Menschen zu schaffen.
Die derzeitige Hitze macht vielen Menschen zu schaffen.(Bild: dragonstock - stock.adobe.com)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Die erste Tropennacht haben wir bereits hinter uns, aber die Hitzewelle hält die Menschen in Österreich und Europa weiterhin auf Trab. In Lignano kam es unterdessen leider zu einem Todesfall aufgrund der Hitze. Wie schützen Sie sich vor Extremtemperaturen? Diskutieren Sie mit!

0 Kommentare

Viele Wohnungen werden zu Backöfen und einige kommen ohne Klimaanlage nicht mehr aus. Um die eigenen vier Wände zu kühlen, kann man aber auch auf Ventilatoren oder Verdunkelung durch Außenjalousien setzen. Kalte Getränke oder Eis und luftige Kleidung sind ebenfalls die Mittel der Wahl, um der extremen Wärme entgegenzutreten. 

Ihre Meinung zählt!
Welche Tipps und Tricks wenden Sie an, um der übertriebenen Hitze ein Schnippchen zu schlagen? Bevorzugen Sie kühle Getränke oder halten Sie sich lieber an warmen Pfefferminztee, wie es z.B. auch die Beduinen in den Wüstenregionen des Nahen Ostens machen? Steht für Sie bei hohen Temperaturen ein Ausflug ins Schwimmbad oder den eigenen Pool am Programm? 

Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
27.05.2026 14:00
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
128.993 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
116.919 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
91.166 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
936 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
842 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
767 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Forum
Frage des Tages
Soll Ralf Rangnick ÖFB-Teamchef bleiben?
Diskutieren Sie mit!
Soll die Mindestsicherung vereinheitlicht werden?
Frage des Tages
Müssen Sie auch regelmäßig Lebensmittel wegwerfen?
Diskutieren Sie mit!
Welche Sicherheitsmängel haben Sie schon erlebt?
Diskutieren Sie mit!
Extremraser: Was halten Sie von der Autoabnahme?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf