Hitze: Wie schützen Sie sich vor Extremwetter?

Die erste Tropennacht haben wir bereits hinter uns, aber die Hitzewelle hält die Menschen in Österreich und Europa weiterhin auf Trab. In Lignano kam es unterdessen leider zu einem Todesfall aufgrund der Hitze. Wie schützen Sie sich vor Extremtemperaturen? Diskutieren Sie mit!
Viele Wohnungen werden zu Backöfen und einige kommen ohne Klimaanlage nicht mehr aus. Um die eigenen vier Wände zu kühlen, kann man aber auch auf Ventilatoren oder Verdunkelung durch Außenjalousien setzen. Kalte Getränke oder Eis und luftige Kleidung sind ebenfalls die Mittel der Wahl, um der extremen Wärme entgegenzutreten.
Ihre Meinung zählt!
Welche Tipps und Tricks wenden Sie an, um der übertriebenen Hitze ein Schnippchen zu schlagen? Bevorzugen Sie kühle Getränke oder halten Sie sich lieber an warmen Pfefferminztee, wie es z.B. auch die Beduinen in den Wüstenregionen des Nahen Ostens machen? Steht für Sie bei hohen Temperaturen ein Ausflug ins Schwimmbad oder den eigenen Pool am Programm?
Wir sind gespannt auf Ihre Meinungen und Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!
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