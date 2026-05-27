Milan-Gerüchte! Jetzt reagiert Teamchef Rangnick

Die „Gazzetta dello Sport“ hat in ihrer Mittwoch-Ausgabe berichtet, dass sich der Deutsche am Dienstag in Wien mit dem AC Milan traf. Nach der verpassten Champions League blieb bei den „Rossoneri“ kürzlich kein Stein auf dem Anderen, die gesamte Führungsetage wurde gefeuert: Neben Trainer Massimiliano Allegri fielen auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und der Technische Direktor Geoffrey Moncada dem Rundumschlag zum Opfer.