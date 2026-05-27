J.Lo heizt bei Premiere mit Cut-out-Dekolleté ein

Anfang der Woche entspannte sich Jennifer Lopez noch im Bikini im Pool, am Dienstag ging es für die Sängerin und Schauspielerin schon wieder zurück zur Arbeit. Bei der Premiere ihres neuen Films „Office Romance“ präsentierte sich die 56-Jährige in einer wahren Traumrobe – Hingucker-Dekolleté inklusive!
In der schwarzen Robe war Jennifer Lopez bei der Premiere ihrer neuen Netflix-Romanze im Egyptian Theatre in Los Angeles am Dienstagabend eindeutig der Blickfang.
Wow-Auftritt in Vintage-Robe
Und das lag nicht nur an der Mega-Schleppe des Vintage-Kleides von Versace, sondern vor allem am ziemlich gewagten Dekolleté.
Das schulterfreie Oberteil im Korsagenstil des Kleides setzte nämlich nicht nur J.Los Kurven toll in Szene, es hatte auch recht pikante Cut-outs. Auf den ersten Blick schien es sogar fast so, als würde die sexy Latina obenrum unverschämt viel Haut blitzen lassen.
Da musste man schon ganz genau hinschauen, um zu erkennen, dass in Wahrheit ein transparenter Stoff, der unter die Cut-outs gelegt war, einen Busenblitzer verhinderte.
J.Lo kuschelte mit Filmpapa
Neben Lopez posierte natürlich auch ihr „Office Romance“-Co-Star Brett Goldstein gut gelaunt für die Fotografen.
Und eine liebe Reunion gab es für die Latina dann obendrein: Zu den Stars von J.Los neuem Film gehört nämlich auch Edward James Olmos. Mit ihm stand die Schauspielerin für „Selena – Ein amerikanischer Traum“ gemeinsam vor der Kamera.
Rund 30 Jahre später schlüpfte der 79-Jährige in „Office Romance“ nun erneut in die Rolle von Lopez‘ Filmpapa. Dass die beiden ihr Wiedersehen am Red Carpet an diesem Abend also mit einigen Erinnerungsfotos zelebrierten, versteht sich fast von selbst!
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