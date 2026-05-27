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Toller Vintage-Look

J.Lo heizt bei Premiere mit Cut-out-Dekolleté ein

Star-Style
27.05.2026 14:05
Jennifer Lopez war in diesem Vintage-Kleid von Versace eindeutig DER Hingucker bei der Premiere ...
Jennifer Lopez war in diesem Vintage-Kleid von Versace eindeutig DER Hingucker bei der Premiere ihres Films „Office Romance“.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Anfang der Woche entspannte sich Jennifer Lopez noch im Bikini im Pool, am Dienstag ging es für die Sängerin und Schauspielerin schon wieder zurück zur Arbeit. Bei der Premiere ihres neuen Films „Office Romance“ präsentierte sich die 56-Jährige in einer wahren Traumrobe – Hingucker-Dekolleté inklusive!

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In der schwarzen Robe war Jennifer Lopez bei der Premiere ihrer neuen Netflix-Romanze im Egyptian Theatre in Los Angeles am Dienstagabend eindeutig der Blickfang.

Wow-Auftritt in Vintage-Robe
Und das lag nicht nur an der Mega-Schleppe des Vintage-Kleides von Versace, sondern vor allem am ziemlich gewagten Dekolleté.

Jennifer Lopez weiß einfach, wie ein glamouröser Hollywood-Auftritt geht.
Jennifer Lopez weiß einfach, wie ein glamouröser Hollywood-Auftritt geht.(Bild: AP/Chris Pizzello)
Die Schauspielerin setzte auf eine dramatische Robe mit Hingucker-Dekolleté.
Die Schauspielerin setzte auf eine dramatische Robe mit Hingucker-Dekolleté.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)
Jennifer Lopez brauchte gleich mehrere „Helferlein“ für die lange Schleppe ihrer Robe.
Jennifer Lopez brauchte gleich mehrere „Helferlein“ für die lange Schleppe ihrer Robe.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Das schulterfreie Oberteil im Korsagenstil des Kleides setzte nämlich nicht nur J.Los Kurven toll in Szene, es hatte auch recht pikante Cut-outs. Auf den ersten Blick schien es sogar fast so, als würde die sexy Latina obenrum unverschämt viel Haut blitzen lassen.

Da musste man schon ganz genau hinschauen, um zu erkennen, dass in Wahrheit ein transparenter Stoff, der unter die Cut-outs gelegt war, einen Busenblitzer verhinderte.

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J.Lo kuschelte mit Filmpapa
Neben Lopez posierte natürlich auch ihr „Office Romance“-Co-Star Brett Goldstein gut gelaunt für die Fotografen.

Jennifer Lopez mit Co-Star Brett Goldstein
Jennifer Lopez mit Co-Star Brett Goldstein(Bild: AP/Chris Pizzello)

Und eine liebe Reunion gab es für die Latina dann obendrein: Zu den Stars von J.Los neuem Film gehört nämlich auch Edward James Olmos. Mit ihm stand die Schauspielerin für „Selena – Ein amerikanischer Traum“ gemeinsam vor der Kamera.

Süß: Jennifer Lopez kuschelte mit ihrem Filmpapa Edward James Olmos.
Süß: Jennifer Lopez kuschelte mit ihrem Filmpapa Edward James Olmos.(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)
Und schoss zudem ein paar Erinnerungsfotos.
Und schoss zudem ein paar Erinnerungsfotos.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Rund 30 Jahre später schlüpfte der 79-Jährige in „Office Romance“ nun erneut in die Rolle von Lopez‘ Filmpapa. Dass die beiden ihr Wiedersehen am Red Carpet an diesem Abend also mit einigen Erinnerungsfotos zelebrierten, versteht sich fast von selbst!

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