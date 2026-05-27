Meinl-Reisinger gewinnt Klage gegen FPÖ

Die Verhandlung gegen die FPÖ wird im Herbst vor dem Handelsgericht Wien geführt. Die Partei dürfe aber bereits nicht mehr verbreiten, dass Meinl-Reisinger mit Geldkoffern in die Ukraine reise, teilten die NEOS mit. Das sei nachweislich unwahr, hieß es im März zur „Krone“. Staatliche Unterstützungsleistungen für die Ukraine würden niemals in bar erfolgen. Zudem würden sie parlamentarischen Kontrollen und einer Dokumentationspflicht unterliegen.