Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geldkoffer“-Aussage

Meinl-Reisinger gewinnt Klage gegen FPÖ

Innenpolitik
27.05.2026 12:55
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS)
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat ein medienrechtliches Verfahren gegen die FPÖ gewonnen. Dabei ging es um Aussagen der Freiheitlichen, wonach die NEOS-Obfrau mit Geldkoffern in die Ukraine reise, um Steuergeld in bar zu übergeben.

0 Kommentare

Das hatte die FPÖ auf ihrer Website verbreitet. Die NEOS berichteten am Dienstagabend, dass ihrem medienrechtlichen Antrag am Landesgericht für Strafsachen in Wien stattgegeben worden sei. Die FPÖ muss demnach eine Entschädigung in der Höhe von 3000 Euro zahlen und die entsprechende Behauptung auf der Website löschen. Bisher ist die Entscheidung nicht rechtskräftig.

Meinl-Reisinger hat angekündigt, das Geld an den gemeinnützigen Verein „kleine herzen“ zu spenden, der ukrainische Kinder unterstützt, und daran arbeitet, von Russland verschleppte Kinder wieder nach Hause zu bringen. Zivilrechtliche Verfahren gegen die FPÖ und gegen Generalsekretär Christian Hafenecker auf Unterlassung und Widerruf sind noch anhängig. Die Verhandlung gegen Hafenecker fand vergangene Woche statt, das Urteil steht noch aus.

Lesen Sie auch:
Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger klagt die FPÖ wegen Rufschädigung. 
Rufschädigung
„Geldkoffer“: Beate Meinl-Reisinger klagt die FPÖ
25.03.2026
5000 Euro Strafe
FPÖ nannte Babler „linke Zecke“ und muss zahlen
29.01.2026

Die Verhandlung gegen die FPÖ wird im Herbst vor dem Handelsgericht Wien geführt. Die Partei dürfe aber bereits nicht mehr verbreiten, dass Meinl-Reisinger mit Geldkoffern in die Ukraine reise, teilten die NEOS mit. Das sei nachweislich unwahr, hieß es im März zur „Krone“. Staatliche Unterstützungsleistungen für die Ukraine würden niemals in bar erfolgen. Zudem würden sie parlamentarischen Kontrollen und einer Dokumentationspflicht unterliegen.

Die Klagen wurden wegen übler Nachrede und Rufschädigung eingebracht. Gefordert wurden unter anderem die Löschung der jeweiligen Stellen, Kostenersatz und die Veröffentlichung einer Gegendarstellung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
27.05.2026 12:55
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Der bewaffnete Arm der Hamas (Bild) hat laut israelischen Angaben seinen neuen Chef verloren.
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Angriff auf Schmuggler
US-Militär jagt erneut ein Drogenboot in die Luft
Laugentank geborsten
Tödlicher Chemie-Unfall in den USA: Neun Vermisste
Insgesamt neun Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt in diesem Fahrzeug.
„Schranke war zu“
Vier Tote in Belgien – Zug kracht in Schulbus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Ehemann meldet sich nach Drama um Uschi
124.553 mal gelesen
Traurige Nachrichten für Fans von „Amore unter Palmen“: Uschi ist überraschend verstorben.
Oberösterreich
Paragleiterin gegen Flugzeug: „Nur blaue Flecken“
116.702 mal gelesen
Immer wieder verunfallen Paragleiter – zu Zusammenstößen in der Luft kommt es aber nur selten. ...
Kärnten
Partygäste stürzen in die Tiefe: Schwer verletzt!
90.620 mal gelesen
Wie jedes Jahr pilgern trinkfreudige Österreicher nach Lignano, wie jedes Jahr passieren wieder ...
Tirol
AK deckt in Supermärkten erneut Preis-Irrsinn auf
893 mal kommentiert
Die AK verglich wieder Lebensmittel-Preise in Österreich und Deutschland – und schlägt nun ...
Gericht
„Wollte ihr Bestes“: Polizist ohrfeigte 16-Jährige
838 mal kommentiert
Der Polizist leugnete. Und gestand dann doch. (rechts: Symbolbild)
Innenpolitik
Uni-Rektoren kassieren mehr als der Kanzler
767 mal kommentiert
Der Regierung steht ihre erste Großdemo bevor. Und das, obwohl Österreichs Uni-Rektoren teils ...
Mehr Innenpolitik
„Geldkoffer“-Aussage
Meinl-Reisinger gewinnt Klage gegen FPÖ
War eine Woche im Amt
Israels Militär tötete neuen Hamas-Chef
Untreue-Prozess
Strache: „Hätten mich durch Sonne und Mond gejagt“
Landesrat tritt zurück
Daniel Allgäuer sagt der Politik endgültig Adieu
„Still und leise“
Ex-US-Justizministerin Bondi kämpft gegen Krebs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf