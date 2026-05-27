Mann blutend am Boden, Polizei verfolgt heiße Spur

Drogen in Wohnung konsumiert

Gemeinsam mit der Sondereinheit WEGA führte die Polizei dort eine Razzia durch. In der Wohnung trafen die Beamten auf zwei Verdächtige im Alter von 31 und 36 Jahren – für sie klickten sofort die Handschellen. Auch zwei Frauen befanden sich in der Wohnung und berichteten bei der Einvernahme von einem Streit vor der Tat, bei dem laut Polizei auch Drogen konsumiert worden sein sollen.