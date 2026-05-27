Mann blutend am Boden, Polizei verfolgt heiße Spur

Blutend lag ein Mann Dienstagfrüh in der Troststraße in Wien-Favoriten am Boden. Das Opfer erlitt bei der mutmaßlichen Messerattacke schwere Verletzungen und schwebte zeitweise in Lebensgefahr. Die Ermittlungen führten die Polizei schließlich zu einer Wohnung nahe des Tatorts ...
Das Opfer war Dienstagfrüh gegen 4.50 Uhr blutüberströmt auf offener Straße in der Troststraße in Wien-Favoriten gefunden worden. Wegen der schweren Verletzungen richtete sich der Verdacht rasch auf eine brutale Messerattacke. Da der Mann der Polizei bereits bekannt ist, führte die Spur die Ermittler zu einer Wohnung unweit des Tatorts, berichtet Polizeisprecher Philipp Haßlinger.
Drogen in Wohnung konsumiert
Gemeinsam mit der Sondereinheit WEGA führte die Polizei dort eine Razzia durch. In der Wohnung trafen die Beamten auf zwei Verdächtige im Alter von 31 und 36 Jahren – für sie klickten sofort die Handschellen. Auch zwei Frauen befanden sich in der Wohnung und berichteten bei der Einvernahme von einem Streit vor der Tat, bei dem laut Polizei auch Drogen konsumiert worden sein sollen.
Tatwaffe noch nicht entdeckt
Laut den Aussagen der beiden Frauen hätten sie die Messerstiche nicht gesehen. Diese sollen sich nach bisherigen Ermittlungen auf offener Straße ereignet haben. Die beiden Verdächtigen befinden sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Das Opfer, ein Marokkaner, hatte sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr befunden, ist laut Polizei mittlerweile aber stabil. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bisher noch nicht gefunden werden.
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