Taliban wollen diplomatische Vertreter entsenden

Bakhtari ist Kritikerin des Taliban-Regimes und Kämpferin für Mädchen- und Frauenrechte. Das Vorgehen der Taliban in ihrem Land bezeichnet sie als „Genderapartheid“. Nachdem die Taliban 2021 die Regierung des Landes übernommen hatten, erhielt die Botschafterin ein Entlassungsschreiben. Trotzdem ist sie fünf Jahre später noch im Amt. Sie sehe sich weiterhin als Vertreterin ihres Volkes, sagte Bakhtari. Afghanistan existiere noch jenseits der Taliban. Erst kürzlich warnte die Botschafterin vor einer Legitimierung des Regimes.