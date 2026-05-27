Landwirt stürzt mit altem Traktor in Bachbett ab

Dramatischer Unfall am späten Mittwochvormittag im Tiroler Unterland: Ein 75-jähriger Landwirt stürzte in Kössen (Bezirk Kitzbühel) mit einem Traktor in ein Bachbett ab und zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Der Mann konnte sich offenbar noch selbst zum Hof schleppen, von wo aus Alarm geschlagen wurde.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 11.30 Uhr im Gemeindegebiet von Kössen im Ortsteil Kranebittau. Wie die Polizei auf „Krone“-Nachfrage erklärte, soll der Mann mit einem älteren Traktor Holz transportiert haben.
Plötzlich setzte sich Traktor in Bewegung
Nachdem der Landwirt das Gefährt abgestellt hatte, wollte er es offenbar mit einer externen Batterie wieder in Gang bringen bzw. starten. Dabei habe sich der Traktor plötzlich in Bewegung gesetzt. Das Fahrzeug stürzte mitsamt dem Mann in ein Bachbett.
Mit Hubschrauber ins Krankenhaus
Noch nicht bestätigten Informationen zufolge konnte sich der 75-Jährige trotz seiner Verletzungen zu einem Hof schleppen. Von dort aus wurde dann Alarm geschlagen. Letztlich wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert.
Neben der Helikopter-Crew standen auch die Feuerwehr Kössen, die Rettung und die Polizei im Einsatz.
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