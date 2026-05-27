320 Touristen mussten aus Seilbahn gerettet werden

Ein technischer Defekt an einer der bekanntesten Seilbahnen Asiens hat in Indien dramatische Szenen ausgelöst. Hunderte Touristen saßen stundenlang in Gondeln fest – manche davon mehr als 150 Meter über dem Boden. Erst nach einem groß angelegten Rettungseinsatz konnten alle Passagiere in Sicherheit gebracht werden.