So viel teuer wäre unser Strom ohne Sonne und Wind

Der Ausbau von Windkraft und Photovoltaik hat laut einer neuen Studie direkte Auswirkungen auf die Strompreise in Österreich – und zwar zugunsten der Verbraucher. Ohne zusätzlichen Strom aus erneuerbaren Energien wären die Preise am Großhandelsmarkt deutlich höher ausgefallen. Weil die Ausbauziele zuletzt verfehlt wurden, sollen den Stromkunden innerhalb von zwei Jahren Einsparungen in Millionenhöhe entgangen sein.