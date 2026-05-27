Mieten zum Spottpreis: Hier gibt es Schnäppchen

Mieten oder kaufen? Diese Frage stellt sich aufgrund der horrenden Immobilienpreise vor allem für Jungfamilien kaum noch. Da aber auch die Mietkosten – vor allem im städtischen Bereich gewaltig angezogen haben – ist selbst diese Wohnoption nicht leicht zu stemmen. Krone+ hat sich angesehen, in welchen Orten es noch Schnäppchen gibt.