Mieten zum Spottpreis: Hier gibt es Schnäppchen

Mieten oder kaufen? Diese Frage stellt sich aufgrund der horrenden Immobilienpreise vor allem für Jungfamilien kaum noch. Da aber auch die Mietkosten – vor allem im städtischen Bereich gewaltig angezogen haben – ist selbst diese Wohnoption nicht leicht zu stemmen. Krone+ hat sich angesehen, in welchen Orten es noch Schnäppchen gibt.
Fast 44 Prozent der Österreicher leben in Mietverhältnissen. Das entspricht rund 1,6 Millionen Wohnungen, die von Eigentümern an Mietern hergegeben werden. Der Anteil an Mietwohnungen ist von Bundesland zu Bundesland extrem unterschiedlich. In Wien lebt der Großteil der Bevölkerung zur Miete (die Mietquote liegt bei fast 78 Prozent). Im Burgenland hingegen wohnen nur rund 18 Prozent zur Miete.
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