Offiziell: Liefering verpflichtet Westliga-Talent

Liefering arbeitet weiter am Kader für die kommende Saison. Mit Raphael Kosakiewic kommt ein junger Offensivspieler zu den Jungbullen. Der Lungauer überzeugte bei Westligist St. Johann und zuletzt im Probetraining.
Was von der „Krone“ bereits berichtet wurde, ist jetzt offiziell: Raphael Kosakiewic überzeugte im Probetraining bei Zweitligist Liefering und wechselt im Sommer von Westligist St. Johann zum Bullen-Kooperationsklub. Anders als bisher angenommen, läuft er schon fix für Liefering aus. Ursprünglich wäre der Plan gewesen, noch ein Jahr bei St. Johann zu bleiben, um die Matura an seiner Schule in Tamsweg abzuschließen. Jetzt hat man einen Weg gefunden, die Ausbildung dort zu beenden und dennoch schon für die Jungbullen aufzulaufen.
„In den letzten Jahren hat er sich fußballerisch sehr gut entwickelt und gezeigt, dass es verschiedene Wege in den Profibereich gibt. Dass er diesen Weg gegangen ist, sagt viel über seine Motivation und Einstellung aus, deshalb sind wir überzeugt, dass er auch bei uns weitere Entwicklungsschritte gehen wird“, wird Akademie-Geschäftsführer Manfred Pamminger in einer Aussendung zitiert.
Kosakiewic erzielte in der laufenden Regionalliga-Spielzeit in 28 Spielen neun Tore. Im Team von Trainer Bernhard Kletzl ist er nicht wegzudenken, stand immer in der Startelf. Jetzt gelingt ihm der Sprung in den Profibereich – sein großes Ziel. Vor ihm schaffte es bereits Marco Grüll über den Pongauer Klub ins Profigeschäft – über Ried und Rapid ging es schließlich zu Werder Bremen. „Er hat einen guten Weg gemacht. Natürlich hoffe ich, dass ich den nachmachen kann“, sagte Kosakiewic erst im März diesen Jahres zur „Krone“.
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