Offiziell: Liefering verpflichtet Westliga-Talent

Was von der „Krone“ bereits berichtet wurde, ist jetzt offiziell: Raphael Kosakiewic überzeugte im Probetraining bei Zweitligist Liefering und wechselt im Sommer von Westligist St. Johann zum Bullen-Kooperationsklub. Anders als bisher angenommen, läuft er schon fix für Liefering aus. Ursprünglich wäre der Plan gewesen, noch ein Jahr bei St. Johann zu bleiben, um die Matura an seiner Schule in Tamsweg abzuschließen. Jetzt hat man einen Weg gefunden, die Ausbildung dort zu beenden und dennoch schon für die Jungbullen aufzulaufen.